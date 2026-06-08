На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа торжественно открыли новую газоочистку. Фото: Евгений Козырев

В День защиты окружающей среды на алюминиевом заводе в Шелехове состоялся торжественный запуск СГОУ. Теперь на ИркАЗе построены и введены в эксплуатацию 6 новых и самых современных газоочистных установок с эффективностью улавливания газов 99,99%. Так завершился важный этап масштабной экологической модернизации предприятия.

- На ИркАЗе состоялось замечательное событие в рамках экологического благополучия региона – открылась современная газоочистная установка, - отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова. - Это начало в реализации федерального проекта «Чистый воздух». РУСАЛ является ответственным экологическим бизнесом, с множеством природоохранных проектов и с хорошей системой мониторинга. Это огромный и уникальный вклад в экологическое благополучие не только города Шелехова и Шелеховского района, но и Иркутской области.

На ИркАЗе установили 6 современных газоочисток, инвестиции РУСАЛа в первый этап масштабного проекта экологической модернизации алюминиевого завода в Шелехове составили более 3 млрд рублей. Причем газоочистные установки не имеют аналогов в России и являются собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ», которая входит в структуру РУСАЛа.

- Параллельно с модернизацией очистного оборудования, идет модернизация электролизеров в корпусах ИркАЗа, - рассказал директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Артём Фоминых. - Электролизеры переводят на технологию «ЭкоСодерберг», которая подразумевает практически полную герметичность ванны и автоматическую подачу сырья в электролизер. Сочетание технологии «ЭкоСодерберга» и работы сухой газоочистной установки способно увеличить показатели очистки отходящих газов до 99,9% – такой же, как на пятой серии ИркАЗа.

Фото: Евгений Козырев

При основании компании 25 лет назад Олег Дерипаска поставил задачу повысить экологичность производств, и принятая тогда программа последовательно реализуется. РУСАЛ инвестирует колоссальные средства в улучшение экологической обстановки и активно формирует устойчивые стандарты природопользования. Сейчас экологическое обновление ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».