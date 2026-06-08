В Усолье должница изменила букву в фамилии, чтобы не платить 1,2 млн алиментов

Женщина из Усольского района задолжала 1,2 млн алиментов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Усольского района должна своим детям - 15-летней дочери и 12-летнему сыну - 1,2 млн рублей алиментов. Женщина скрывалась от судебных приставов и находилась в розыске.

- Женщина изменила букву в фамилии при оформлении документов. Ошибку выявили специалисты паспортного стола и уведомили полицию, а те - судебных приставов, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

На женщину составили протокол по статье о неуплате алиментов. Мировой судья назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ — она будет благоустраивать территорию по месту жительства. Однако приставы объяснили: отработка не освобождает от долга.

После этого женщина перевела на счёт отдела все деньги, которые были в её распоряжении. Средства появились после того, как её супруг заключил контракт с Минобороны РФ.

Также ей выдали направление в Центр занятости — с будущей зарплаты будут удерживать текущие алименты.