Бывший бухгалтер детского сада в Аларском районе украла 700 тысяч рублей

55-летняя женщина завышала себе зарплату, недостачу нашли после её увольнения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Аларском районе осудили 55-летнюю бывшего бухгалтера детского сада в посёлке Кутулик. Женщину признали виновной в мошенничестве - она начисляла себе зарплату больше положенного. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Недостачу обнаружили, когда сотрудница уволилась. Следствие вели полицейские из отдела № 2 Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».

- Подсудимая злоупотребляла служебным положением и начисляла себе зарплату в размере, превышающем установленные нормы, - сообщили в МВД по Иркутской области.

Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно.