Водные рейсы из поселка Мама в Бодайбо в 2026 году не запустили

Рейсы «Зари» Мама — Бодайбо отменили из-за финансовых трудностей перевозчика. Фото: Администрация Мамско-Чуйского района.

Администрация Мамско-Чуйского района сообщила, что в навигацию 2026 года пассажирские рейсы на судне «Заря» по маршруту Мама - Бодайбо не запустят.

Перевозками в предыдущие годы занималась компания «Витим-Лес». Причина в том, что Минтранс Иркутской области объявил конкурс на субсидированные перевозки с оплатой только в 2027 году. При этом у судоходной компании сейчас нет собственных средств, чтобы организовать перевозки.

- Судоходная компания испытывает финансовые трудности и не располагает собственными средствами, осуществление пассажирских перевозок не представляется возможным, - сообщили в администрации Мамско-Чуйского района.