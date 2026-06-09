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НовостиОбщество9 июня 2026 0:36

Росреестр Иркутской области предупредил о главных рисках при покупке земли

Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости
Татьяна ИВАНОВА
Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Росреестре по Иркутской области рассказали, на что обратить внимание перед покупкой земельного участка, чтобы потом не пришлось судиться и терять деньги. Перед сделкой обязательно проверьте собственника через выписку из Единого государственного реестра недвижимости и убедитесь, что участок отмежеван, а на него не наложены аресты и запреты. Если границы не установлены, продать или подарить такой участок по закону нельзя, и зарегистрировать дом на нем тоже не получится.

- Причинами приостановления регистрации могут стать арест или запрет, а также отсутствие отказов от права преимущественной покупки на участки сельхозназначения. На такие факторы приходится больше половины всех приостановлений, - пояснила начальник Усть-Ордынского отдела Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Батомункуева.

При покупке сельхозземли дополнительно проверяют, уведомил ли продавец правительство региона или муниципалитет о продаже. Задать все вопросы по регистрации прав можно по телефону Управления Росреестра:

8-3952-450-150