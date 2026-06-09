В Усолье-Сибирском жители жалуются на свалки у домов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В соцсетях появилась информация о незаконных свалках в Усолье-Сибирском. Местные жители сообщают, что прямо у жилых домов длительное время складируют отходы, в том числе промышленные.
- Жители жалуются на ухудшение экологической обстановки и возможное негативное воздействие на их здоровье, - сообщили в СК России по Иркутской области.
Следственный комитет Иркутской области организовал проверку. Председатель СК России поручил и.о. руководителя регионального управления Владимиру Семёнову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.