В Усолье-Сибирском жители жалуются на свалки у домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилась информация о незаконных свалках в Усолье-Сибирском. Местные жители сообщают, что прямо у жилых домов длительное время складируют отходы, в том числе промышленные.

- Жители жалуются на ухудшение экологической обстановки и возможное негативное воздействие на их здоровье, - сообщили в СК России по Иркутской области.

Следственный комитет Иркутской области организовал проверку. Председатель СК России поручил и.о. руководителя регионального управления Владимиру Семёнову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.