Житель Зимы получил 5 лет колонии за комментарий в соцсетях Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области осудили 41-летнего жителя Зимы за публичное оправдание терроризма.

- Мужчина в открытом сообществе увидел публикацию о задержании устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска и напечатал комментарий, оправдывающий его преступные действия, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказывании содержатся признаки оправдания терроризма. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, ему на два года запретили публиковать комментарии и администрировать интернет-ресурсы.

- Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области, - сообщили в ведомстве.