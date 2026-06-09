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НовостиПроисшествия9 июня 2026 8:30

Житель Зимы получил 5 лет колонии за комментарий в соцсетях

Мужчина оправдывал нападавшего на военкомат в Усть-Илимске в сентябре 2022 года
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Зимы получил 5 лет колонии за комментарий в соцсетях

Житель Зимы получил 5 лет колонии за комментарий в соцсетях

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области осудили 41-летнего жителя Зимы за публичное оправдание терроризма.

- Мужчина в открытом сообществе увидел публикацию о задержании устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска и напечатал комментарий, оправдывающий его преступные действия, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказывании содержатся признаки оправдания терроризма. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, ему на два года запретили публиковать комментарии и администрировать интернет-ресурсы.

- Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области, - сообщили в ведомстве.