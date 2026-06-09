В Бурятии осудили организаторов фиктивных браков для китайцев Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии осудили организованную группу, которая более двух лет помогала гражданам Китая легализоваться через фиктивные браки. Схему придумал и руководил ею житель Улан-Удэ.

Как сообщает Номер один, вместе с женой, адвокатом и несколькими помощниками он за деньги оформлял иностранцам фиктивную прописку, брак, а в одном случае даже отцовство. Стоимость пакета услуг доходила до 700 тысяч рублей.

Летом 2022 года организатор нашёл первых клиентов. Для них подыскивали россиянок, готовых за 15–70 тысяч рублей расписаться с незнакомцем. Чтобы брак зарегистрировали в день обращения, подделывали справки о беременности. Одна из свадеб прошла прямо в день обращения - невеста была пьяна, жених не говорил по-русски, а видели они друг друга впервые.

В ноябре 2022 года за один день оформили сразу три фиктивных брака. После этого сотруднице ЗАГСа передали взятку - ювелирный сертификат и бутылку шампанского. Всех китайцев поставили на миграционный учёт по одному адресу, где они никогда не жили. Позже инспектор миграционной службы, закрывавший глаза на нарушения, помог иностранцам получить разрешения на временное проживание и вид на жительство.

Однако позже все браки признали недействительными, документы аннулировали. Суд приговорил организатора к 7,5 года колонии строгого режима. Адвокат, готовивший документы, получил 4 года колонии общего режима. Инспектор, проводивший проверку с нарушением, — 3,5 года колонии общего режима с лишением звания капитана полиции. Супруга организатора и ещё двое участников получили условные сроки.