В Братске трое мужчин засорили фонтан нечистотами Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске сотрудники полиции установили троих местных жителей, которые утром 30 мая засорили фонтан около гостиницы «Тайга».

Мужчины в возрасте 21, 23 и 28 лет доставлены в отдел внутренних дел, где дают объяснения.

- Тридцатого мая, в утреннее время мы совершили хулиганский поступок с друзьями - засорили нечистотами фонтан около гостиницы Тайга. В содеянном раскаиваюсь, - заявил один из нарушителей.

Полицейские составили протоколы о привлечении их к ответственности. В отделе полиции мужчины попросили прощения у жителей города.

- Нарушителей, совершивших неуважительные действия, повлекшие загрязнение городского фонтана, установили полицейские и доставили в органы внутренних дел, - сообщили в МВД по Иркутской области.