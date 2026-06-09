В Иркутске ищут инвесторов для реставрации памятников регионального значения Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске на торги выставили пять объектов культурного наследия регионального значения. Они находятся на улицах Декабрьских Событий, 75а и 75б, а также на Фридриха Энгельса, 27, 31а и 31е.

- Иркутск одним из первых начал использовать подход, когда исторические здания получают новую жизнь. Благодарен бизнесу, который готов участвовать в возрождении деревянного зодчества, - отметил мэр Руслан Болотов.

За последние пять лет в Иркутске восстановили 16 домов-памятников. Всего с 2012 года новую жизнь получили 30 таких зданий. Сейчас на разных этапах реставрации находятся ещё 11 объектов.

- Победитель аукциона получит здания в собственность, но только после полного выполнения всех реставрационных работ за свой счёт. Инвестору предстоит оплатить выкупную стоимость объекта и земли, подготовку проекта, экспертизы и сами работы. Агентство развития памятников Иркутска (АРПИ) берёт на себя оформление документов, поиск лицензированных подрядчиков и контроль за ходом реставрации, - сообщили в администрации Иркутска.