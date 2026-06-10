Жители Читы могут закрыть больничный онлайн без визита в поликлинику Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь жителям Читы не нужно лично приходить в поликлинику, чтобы закрыть больничный лист. На приёме врач оценивает состояние пациента, и если противопоказаний нет, предлагает подключить чат «Моё здоровье. Забайкалье» в мессенджере МАХ. В назначенный день специалист выходит на связь онлайн, проверяет самочувствие и оформляет документы - повторный визит не требуется, сообщает ZAB.RU.

Новая услуга уже прошла тестирование. Одной из первых её опробовала жительница Читы Елена Рыжкина и осталась довольна.

Перед завершением больничного мне предложили выбрать: закрыть его лично или удалённо. Я выбрала второй вариант - это удобнее. Особенно для тех, кто боится подхватить новую инфекцию в очередях, - поделилась женщина.

Родители могут оформить дистанционное закрытие больничного и на ребёнка. Для этого нужно создать учётную запись для него на портале Госуслуги через свой профиль. Если возникнут сложности, помогут администраторы в поликлинике.