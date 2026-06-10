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НовостиПроисшествия10 июня 2026 12:30

Появился новый способ мошенничества в сервисах поиска попутчиков

Аферисты выдают себя за водителей и под видом бронирования крадут деньги
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Появился новый способ мошенничества в сервисах поиска попутчиков

Появился новый способ мошенничества в сервисах поиска попутчиков

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России появилась новая схема обмана. Злоумышленники размещают объявления о совместных поездках, чаще всего выдавая себя за женщин-водителей, чтобы вызвать доверие, сообщает БизнесКласс.

После отклика пользователя они переводят общение в мессенджер и под предлогом бронирования места отправляют ссылку. Человек вводит личные и банковские данные, подтверждает операцию кодом из SMS, а деньги списываются. После этого «водитель» исчезает.

- Мошенники целенаправленно переносят свои схемы в бытовые цифровые сервисы, где люди меньше всего ожидают обмана, - заявил депутат Госдумы Антон Немкин.