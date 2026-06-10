Психолог назвал простое упражнение, которое помогает легче переносить жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара может быть тяжелым испытанием, но справиться с ней помогает простое психологическое упражнение, рассказал NEWS.ru психолог Никита Иванов.

Первым делом эксперт советует перестать убеждать себя, что ничего особенного не происходит. Затем нужно честно спросить себя: ради чего я всё равно выхожу на улицу и иду на работу? Как только человек осознаёт, что он сам делает этот выбор, ему становится легче.

- Скажите себе открыто: мне душно, жарко, это раздражает. От этого жара не исчезнет, зато вы перестанете чувствовать себя жертвой обстоятельств, - пояснил Иванов.

Это упражнение не избавляет от физического дискомфорта, но меняет отношение к нему и снижает уровень стресса.