Психолог объяснила, почему секонд-хенды вызывают зависимость

Психолог Ковалева: походы в секонд-хенды способствуют выработке дофамина Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тяга к магазинам подержанной одежды связана не только с экономией, но и с особым эмоциональным опытом, сообщает NEWS.ru. Психолог Виктория Ковалева объяснила, что влечение к вещам с историей объясняется выработкой дофамина - гормона удовольствия.

- Для многих покупателей секонд-хенд становится пространством поиска и эксперимента. Здесь важен не только результат, но и сам процесс, который вызывает гораздо более сильный эмоциональный отклик, чем обычный поход в магазин, - рассказала Ковалева.

Психолог подчеркнула, что редкие находки усиливают чувство уникальности и удовлетворения от выбора. Одежда всегда влияет на самоощущение и помогает человеку примерять разные образы и роли.