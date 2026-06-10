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НовостиОбщество10 июня 2026 13:20

Психолог объяснила, почему секонд-хенды вызывают зависимость

Психолог Ковалева: походы в секонд-хенды способствуют выработке дофамина
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Психолог Ковалева: походы в секонд-хенды способствуют выработке дофамина

Психолог Ковалева: походы в секонд-хенды способствуют выработке дофамина

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тяга к магазинам подержанной одежды связана не только с экономией, но и с особым эмоциональным опытом, сообщает NEWS.ru. Психолог Виктория Ковалева объяснила, что влечение к вещам с историей объясняется выработкой дофамина - гормона удовольствия.

- Для многих покупателей секонд-хенд становится пространством поиска и эксперимента. Здесь важен не только результат, но и сам процесс, который вызывает гораздо более сильный эмоциональный отклик, чем обычный поход в магазин, - рассказала Ковалева.

Психолог подчеркнула, что редкие находки усиливают чувство уникальности и удовлетворения от выбора. Одежда всегда влияет на самоощущение и помогает человеку примерять разные образы и роли.