Пошли за черемшой и не вернулись: в Киренском районе ищут троих мужчин Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В полицию Киренска обратилась местная жительница: её муж и двое его знакомых уехали за черемшой и не вернулись. Утром 6 июня трое мужчин отправились на моторной лодке «Крым» вверх по течению реки Киренга - до устья реки Моголь. Расстояние от города - около 90 километров. Связи с ними нет.

- Пропавшие: Михаил Кострыгин (61 год), Анатолий Комышев (64 года) и Александр Яковенко (67 лет). Все - среднего или худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На поиски выехали полицейские, спасатели и волонтёры.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении мужчин, просят сообщить по телефону дежурной части 8 (39568) 44002 или 102.