В Иркутске впервые поставили сердечный клапан подростку через укол в бедро Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской областной детской больнице совершили прорыв: 14-летнему парню имплантировали клапан легочной артерии без единого разреза на груди. Вместо традиционной полостной операции хирурги прошли через крошечный прокол вены на бедре. Вся процедура заняла всего 40 минут.

Пациент с младенчества страдал сложнейшим пороком - тетрадой Фалло. К 14 годам собственный клапан перестал справляться, кровь стала возвращаться обратно в желудочек, создавая колоссальную нагрузку. Раньше таких детей оперировали открыто: огромный разрез, выделение сердца, аппарат искусственного кровообращения.

«Наши хирурги сделали это через прокол вены на бедре. Без разрезов. Без остановки сердца», - рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Операцию провели вместе с приглашенным экспертом из петербургского центра имени Алмазова, у которого самый большой опыт в России. Уже через пару дней парень отправится домой. А врачи будут наблюдать, как сердце постепенно приходит в норму - обычно это занимает около полугода.