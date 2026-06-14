В Ангарске на пять дней отключат телевидение и радио из-за ремонта Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ангарске с 15 по 19 июня будут перебои с теле- и радиовещанием. Причина - капитальный ремонт антенно-мачтового сооружения высотой 200 метров. В это время специалисты будут работать на объекте, поэтому сигнал временно пропадет.

«Плановое отключение связано с капитальным ремонтом АМС (мачта 200 м)», - говорится в сообщении РТРС.

По данным филиала РТРС, 15 июня с 5 утра до полудня отключат оба мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2), а также радио «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». С 16 по 17 июня в это же время не будут работать только три радиостанции. А 18 и 19 июня с 5:00 до 12:00 пропадут только телеканалы.