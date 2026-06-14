В Иркутске ищут хозяина для котенка-метиса сфинкса, выжившего на морозе Фото: приют К-9

В питомнике К-9 Иркутска оказался необычный малыш, которому уже сейчас нужна забота и любовь. Двухмесячного метиса сфинкса по кличке Феликс кто-то безжалостно выбросил в коробке на мороз.

Сегодня котенок здоров, весел и готов дарить тепло.

Малыш любит людей и полностью здоров Фото: приют К-9

«Представьте себе смесь космического пришельца и плюшевого медведя. Вот что он собой представляет. Его тело покрыто нежнейшей шерстью, похожей на мягкий кашемир. Она короткая, слегка волнистая и почти незаметная издалека. Поэтому кажется, что это сфинкс, но с легким налетом загадочности», - рассказали о Феликсе в приюте.

Огромные уши котенка стоят торчком, а зеленые глаза, кажется, смотрят прямо в душу.

Феликсу всего два месяца Фото: приют К-9

Малыш обожает людей, любит сидеть на коленях и прижиматься щекой, урча при этом так громко, что слышно в соседней комнате. Он уже освоил лоток, обожает бегать и гоняться за лазерной точкой, а ночью спит спокойно клубочком. Котенок передается ответственным людям с условием обязательной кастрации.