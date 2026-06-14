В Иркутске запустили отделение соцсопровождения инвалидов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В комплексном центре социального обслуживания Иркутска заработали два новых подразделения: служба поддержки людей с инвалидностью и кабинет ранней помощи. Теперь все услуги можно получить в одном месте без хождения по кабинетам. Речь идёт о консультациях, реабилитации, обеспечении техническими средствами, оформлении соцобслуживания и других вопросах. Модернизация системы проходит в рамках модели «От рождения через всю жизнь», утверждённой губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Задача сделать поддержку людей с ограниченными возможностями непрерывной, комплексной и максимально удобной. - Специалисты выстраивают для каждой семьи индивидуальный маршрут помощи, с учётом состояния здоровья, жилищных условий и других факторов. Уже составлены планы для более чем тысячи человек. Услугами ранней помощи уже пользуются 13 детей, - рассказала замминистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева. В областном центре проживают 48,5 тысячи взрослых с инвалидностью и чуть более трёх тысяч детей-инвалидов.