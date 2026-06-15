В Бурятии суд лишил отца выплат за погибшего в СВО сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила соблюдение прав на социальные выплаты после гибели участника спецоперации. По закону деньги положены братьям и сёстрам погибшего, если у него нет родителей, супруга или детей.

- Отец погибшего не участвовал в воспитании сына, не помогал материально и не общался с ним. Когда ребёнку было полгода, мужчина оказался в колонии, а после освобождения не пытался восстановить связь. Прокурор обратился в суд с иском в защиту несовершеннолетних братьев и сестёр погибшего, - сообщили в прокуратуре республики Бурятии.

Суд признал отца утратившим право на получение выплат.