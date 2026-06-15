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НовостиОбщество15 июня 2026 5:12

Суд обязал жителя Иркутска продать бывшей жене долю в доме за 1,04 млн рублей

Доля мужчины составляла всего 8,2 квадратных метра, что меньше минимальной площади жилой комнаты
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Суд обязал жителя Иркутска продать бывшей жене свою долю в доме за 1,04 млн рублей

Суд обязал жителя Иркутска продать бывшей жене свою долю в доме за 1,04 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему супругу. По брачному договору после развода женщина должна была выкупить у него 1/5 доли в жилом доме и земельном участке.

Однако мужчина не проявлял интереса к недвижимости, а в гараже хранил запчасти в беспорядке, мешая полноценно пользоваться домом.

- Экспертиза показала, что его доля составляет всего 8,2 квадратных метра - меньше минимальной площади жилой комнаты. Выделить часть дома в натуре без ущерба для остальных помещений невозможно, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.