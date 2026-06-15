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НовостиОбщество15 июня 2026 7:51

В Бурятии суд отказал родителям в компенсации после ЭКО

Супруги требовали по 5 млн рублей компенсации морального вреда каждому, но суд отказал
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Бурятии суд отказал родителям в компенсации после ЭКО

В Бурятии суд отказал родителям в компенсации после ЭКО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии суд отказал семье в крупной компенсации после рождения ребёнка с тяжёлой генетической патологией. Пара прошла через ЭКО с использованием донорской яйцеклетки. На сроке 12 недель у плода обнаружили синдром Патау, но родители решили сохранить беременность. Мальчик родился с множественными пороками развития.

Как сообщает Номер один, супруги требовали с клиники по 5 миллионов рублей компенсации морального вреда каждому. Однако экспертиза показала: врачи действовали правильно, показаний для преимплантационного генетического тестирования не было, донора проверили по всем правилам. Синдром Патау не связан с качеством услуг.

Суд взыскал с клиники 40 тысяч рублей за формальное нарушение - отсутствие рекомендаций по снижению веса, в остальном отказал. Апелляция оставила решение в силе.