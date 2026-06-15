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НовостиОбщество15 июня 2026 12:13

На улице Сарафановской в Иркутске отловили шесть агрессивных собак

Животных поместят в приют на 20 дней, где проведут осмотр, вакцинацию и стерилизацию
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске на улице Сарафановской провели рейд по отлову бездомных собак.

В Иркутске на улице Сарафановской провели рейд по отлову бездомных собак.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске на улице Сарафановской провели рейд по отлову бездомных собак. Местные жители жаловались, что животные сбиваются в стаю и ведут себя агрессивно. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, во дворе домов № 79 и 81 обнаружили будки и миски, кто-то подкармливал собак, хотя делать это запрещено. По словам специалистов, подкормка только раззадоривает животных, они начинают защищать свою территорию.

- Всего отловили шесть собак. Их поместят в приют на 20 дней, где проведут осмотр, вакцинацию и стерилизацию. После этого специалисты оценят поведение животных. Если собака проявляет агрессию, ее оставят под наблюдением и не вернут обратно на улицу, - добавили в пресс-службе администрации.

Сообщить о местах скопления бездомных собак можно по телефону 52-01-35 в будни с девяти до шести или круглосуточно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 520-112.