На улице Сарафановской в Иркутске отловили шесть агрессивных собак

В Иркутске на улице Сарафановской провели рейд по отлову бездомных собак. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске на улице Сарафановской провели рейд по отлову бездомных собак. Местные жители жаловались, что животные сбиваются в стаю и ведут себя агрессивно. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, во дворе домов № 79 и 81 обнаружили будки и миски, кто-то подкармливал собак, хотя делать это запрещено. По словам специалистов, подкормка только раззадоривает животных, они начинают защищать свою территорию.

- Всего отловили шесть собак. Их поместят в приют на 20 дней, где проведут осмотр, вакцинацию и стерилизацию. После этого специалисты оценят поведение животных. Если собака проявляет агрессию, ее оставят под наблюдением и не вернут обратно на улицу, - добавили в пресс-службе администрации.

Сообщить о местах скопления бездомных собак можно по телефону 52-01-35 в будни с девяти до шести или круглосуточно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 520-112.