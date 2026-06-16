За неделю в Иркутской области выявили 405 миграционных нарушений Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

С 1 по 10 июня в Иркутской области провели в операцию «Нелегал-2026». За десять дней выявили 405 нарушений миграционного законодательства.

- Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда и пребывания в России - за это составили 205 протоколов. Ещё 45 человек привлекли за работу без разрешительных документов, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

78 нарушений связаны с несоблюдением ограничений на отдельные виды деятельности для иностранцев. 49 протоколов - за нарушения со стороны принимающей стороны. В отношении 86 иностранцев вынесены постановления о высылке из страны, 72 из них покинут Россию принудительно.

Также установили двух граждан ближнего зарубежья, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. Завели 7 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учёт. Госавтоинспекция досмотрела более тысячи машин.