В Эхирит-Булагатском районе осудили мужчину за нападение на полицейского Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Эхирит-Булагатском районе суд вынес приговор 25-летнему местному жителю.

В августе 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём «ВАЗ 2104» был остановлен вблизи деревни Куяда. Полицейский получил сообщение, что водитель совершил ДТП и избил женщину.

Желая избежать наказания, мужчина попытался скрыться, а когда сотрудник попытался его задержать, применил к нему насилие. С помощью инспектора ДПС нарушителя удалось остановить.

Свою вину он признал и раскаялся, но от дачи показаний отказался. Суд назначил ему один год принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства, а также добавил неотбытый штраф 5 тысяч рублей по предыдущему приговору.

- Подсудимый применил насилие к сотруднику полиции, находящемуся при исполнении, пытаясь избежать административной ответственности, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.