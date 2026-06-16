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НовостиПроисшествия16 июня 2026 10:14

В Тайшетском округе до 6 июля продлили особый противопожарный режим

Запрещено посещать леса, жечь костры и мусор, штрафы от 20 тысяч рублей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Тайшетском округе до 6 июля продлили особый противопожарный режим

В Тайшетском округе до 6 июля продлили особый противопожарный режим

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеудинском районе, Тайшетском и Чунском округах до 6 июля продлили особый противопожарный режим. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующее постановление.

Причина — сохраняющаяся высокая пожарная опасность и угроза населённым пунктам. Как сообщает Тайшет24, на время действия режима запрещено посещать леса при III и более высоком классе пожарной опасности, разводить костры и жечь мусор, а также готовить пищу на открытом огне.

Штрафы для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч. При крупном ущербе возможна уголовная ответственность.

Губернатор Игорь Кобзев рассказал, что на утро 16 июня в регионе горит 9,3 тысячи гектаров леса. Введён режим повышенной готовности: все службы работают в усиленном режиме, авиация и наземные группы патрулируют территории. Главам муниципалитетов поручено держать на контроле тепло-, водо- и электроснабжение.