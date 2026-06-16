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НовостиОбщество16 июня 2026 11:50

Житель Братского района перевёл мошенникам 90 тысяч за несуществующие колёса

Мужчина перевёл деньги, но товар так и не получил
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Братского района перевёл мошенникам 90 тысяч за несуществующие колёса

Житель Братского района перевёл мошенникам 90 тысяч за несуществующие колёса

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Братском районе 50-летний мужчина решил купить колёса через сайт объявлений.

- Он нашёл подходящий вариант, связался с продавцом и перевёл 90 тысяч рублей. После оплаты продавец прислал накладную, но в транспортной компании её признали поддельной. Связаться с продавцом больше не удалось, - сообщили в МУ МВД России «Братское».

Покупатель обратился в полицию.

В МВД напоминают: при покупках в интернете стоит насторожиться, если цена слишком низкая, фотографии выглядят как скачанные, аккаунт продавца новый и без отзывов, а сам продавец торопит с оплатой и отказывается от безопасных сделок.