В Братске двое на одном самокате попали под машину на переходе. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

15 июня около 17 часов на улице Мира в Братске двое молодых людей на одном электросамокате пересекали пешеходный переход, не сойдя с него.

Нарушение привело к столкновению с автомобилем «Хендэ Елантра». Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир самоката, 55-летний водитель иномарки не пострадал. Молодые люди нарушили сразу несколько правил безопасности.

Госавтоинспекция проводит проверку. В ведомстве напоминают: езда вдвоём на одном самокате запрещена, так как ухудшает управляемость и удлиняет тормозной путь.

- Переходить дорогу нужно только пешком, взяв самокат в руки, - подчеркнули в Госавтоинспекции Братска.