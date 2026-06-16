Эксперт по ЖКХ ответил, можно ли собирать цветы на городских клумбах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает NEWS.ru, общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что любование цветами на городских клумбах не должно заканчиваться их срыванием.

Такие насаждения, пояснил эксперт, чаще всего создают за счёт бюджета, поэтому их повреждение считается нарушением. В парках, скверах и на других общественных территориях за это грозит штраф.

- В заповедниках и нацпарках действует статья 8.39 КоАП РФ, по которой сумма взыскания достигает 4 тысяч рублей, - рассказал Бондарь.

Бондарь также напомнил, что аналогичный запрет действует в отношении растений на чужих дачных участках, коммерческих территориях, а также редких краснокнижных видов в дикой природе.