В Иркутске снесли лодочные гаражи и нашли майнинг-ферму. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

В Иркутске судебные приставы принудительно снесли два гаража для хранения лодок на берегу Чертугеевского залива в микрорайоне Солнечный. Владелец построил их незаконно, по решению суда он должен был убрать строения, но игнорировал требования. За это его неоднократно штрафовали, ограничивали выезд за границу и взыскивали исполнительский сбор.

- Когда подрядчики вскрыли входную дверь, внутри обнаружили скрытое помещение с 58 единицами майнингового оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

На место вызвали энергетиков и полицию, устройства изъяли. Гаражи демонтировали, мусор убирают. Все расходы на снос возложат на должника.