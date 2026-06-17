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НовостиОбщество17 июня 2026 8:00

В Братском районе полицейские спасли ребёнка с сильным кровотечением

Родители не смогли остановить кровь, инспекторы с маячками довезли мальчика до больницы
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Братском районе полицейские спасли ребёнка с сильным кровотечением

В Братском районе полицейские спасли ребёнка с сильным кровотечением

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братском районе патрульные Госавтоинспекции пришли на помощь семье, чей сын внезапно начал терять кровь. Родители безуспешно пытались справиться с кровотечением и обратились к проезжавшему мимо экипажу ДПС.

- Увидев, что мальчику становится хуже, полицейские усадили его вместе с отцом в служебный автомобиль и с включёнными проблесковыми маячками доехали до детской больницы, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Врачи стабилизировали состояние ребёнка. А через несколько дней, когда мальчика выписали, инспекторы навестили его прямо дома. Тот не ожидал визита полицейские пришли с подарками и разрешили ему самому включить спецсигналы в машине и сказать несколько слов через громкоговоритель. Этот жест запомнится подростку надолго.