В Братском районе ищут мужчину, упавшего с лодки в воду Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братском районе продолжаются поиски мужчины, который 16 июня упал с лодки в залив в посёлке Тарма. Представитель базы отдыха сообщил в полицию, что работник отправился проверять рыболовные сети, но в какой-то момент выпал за борт. Позже на воде нашли перевёрнутую лодку.

43-летний сторож мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В поисках участвуют полицейские, спасатели и добровольцы.

- С начала года в Иркутской области зафиксировали 25 несчастных случаев на водоёмах, с июня - три, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции призывают соблюдать правила безопасности на воде, особенно в холодную погоду.