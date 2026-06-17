«Турция за счёт сирот»: опекун из Бурятии потратила 3 млн на отпуск и авто

«Поездка в Турцию за счёт сирот»: опекун из Гусиноозерска потратила 3 млн детей на авто и отпуск Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Гусиноозерске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении средств, принадлежащих её подопечным детям.

С 2022 года женщина вместе с супругом оформила опеку над двумя несовершеннолетними, оставшимися без родителей. В марте 2025 года на номинальные счета детей поступили страховые выплаты в связи с гибелью их отца в зоне СВО - более 3 миллионов рублей.

- Обвиняемая перевела деньги на свой личный счёт, приобрела автомобиль, а также оплатила туристические путёвки и авиабилеты в Турцию для себя, мужа, сына и подопечных, - сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

Преступление выявили органы опеки при проверке финансовых операций. После этого опеку прекратили.