В Черемхово полицейский спас мальчика от стаи бездомных собак Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Черемхово начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Исмаил Мамедов спас мальчика от нападения бездомных собак.

Инцидент произошёл 14 июня днём, когда полицейский был на обеденном перерыве. Услышав детский крик через открытое окно автомобиля, он сразу вышел и увидел, как стая собак повалила ребёнка на землю.

- Полицейский с криком бросился к животным и отогнал их. Мальчик не пострадал. Майор убедился, что с ребёнком всё в порядке, связался с его матерью и сообщил о случившемся в службы, занимающиеся отловом безнадзорных животных, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.