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НовостиОбщество17 июня 2026 12:03

В Улан-Удэ супруги ворвались в квартиру к подростку и избили её из-за шума

Женщина угрожала подростку убийством и нанесла побои, у девочки — психическая травма
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Улан-Удэ супруги ворвались в квартиру к подростку и избили её из-за шума

В Улан-Удэ супруги ворвались в квартиру к подростку и избили её из-за шума

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ перед судом предстанет семейная пара, обвиняемая в незаконном проникновении в чужое жилище и причинении вреда здоровью несовершеннолетней.

30 декабря 2025 года супруги в состоянии алкогольного опьянения поднялись этажом выше, чтобы выяснить отношения из-за шума. Дверь им открыла 14-летняя девочка, которая была дома одна и приняла их за родителей.

Воспользовавшись физическим преимуществом, пара проникла в квартиру. Обвиняемая угрожала подростку убийством и нанесла побои. В результате девочка получила психическую травму, повлёкшую вред здоровью средней степени тяжести.

- Супруги вступили с девочкой в конфликт и незаконно проникли в жилище. Обвиняемая высказала угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и нанесла побои, - сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.