В Ольхонском районе браконьер наловил рыбы на 49 тысяч рублей

Ольхонском районе браконьер наловил рыбы на 49 тысяч рублей. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

На Байкале в заливе Шида сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте вместе с представителями «Заповедного Прибайкалья» задержали браконьера.

Им оказался 35-летний житель Ольхонского района. Мужчина использовал запрещённые орудия лова — рыболовные сети — и моторную лодку, чтобы незаконно добывать водные биоресурсы. Ущерб от его действий превысил 49 тысяч рублей.

В отношении браконьера завели уголовное дело статьенезаконная добыча водных биологических ресурсов. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

- Сотрудники транспортной полиции совместно с Заповедным Прибайкальем пресекли деятельность браконьера, который с помощью сетей и моторной лодки незаконно добывал рыбу, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.