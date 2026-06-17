В Иркутске цирковой артист перенёс инфаркт на манеже, но доиграл номер до конца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске во время гастролей цирка-шапито артист-экстремал перенёс инфаркт миокарда прямо на манеже. Это случилось 9 мая 2024 года: во время одного из номеров мужчина почувствовал резкое ухудшение, но не прервал выступление.

По его словам, он не мог подвести зрителей и труппу, поэтому продолжил рвать цепи и гнуть арматуру. После представления он едва добрался до гостиницы, потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали инфаркт и провели экстренную операцию — установили два стента.

После реабилитации артист вернулся к выступлениям и спустя время приехал в Иркутск, чтобы лично поблагодарить медиков за спасение. Он выступил перед ними на манеже и публично сказал «спасибо».

Как сообщает АиФ-Иркутск, сейчас артист готовится к плановой операции по стентированию третьего сосуда. По словам лечащего врача, процедура пройдёт без осложнений, инфаркта нет, и реабилитация будет быстрой. Сам мужчина признаётся, что продолжит выходить на манеж, пока зрители аплодируют.

- Я не имею права умирать. У меня есть сын, которого я должен поднять, воспитать, радоваться его жизни. Моя жизнь — это цирк. Буду выступать, пока могу. Пока зрители аплодируют, - рассказал артист.