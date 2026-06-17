Полицейские спасли жителя Иркутска от продажи авто за бесценок Фото: Мария Ворнакова.

В Иркутске сотрудники уголовного розыска предотвратили сделку, которая могла оставить местного жителя без автомобиля.

Всё началось со звонка от лжесотрудника пенсионного фонда, который выманил у мужчины код из смс.

Затем другие аферисты убедили его, что машину вот-вот изымут, и единственный способ спасти имущество срочно продать её по сильно заниженной цене.

Оперативники вовремя вмешались и объяснили мужчине, что он общается с мошенниками.

- Если неизвестные просят назвать код из смс или уговаривают срочно продать имущество прекращайте разговор и обращайтесь в полицию, - напоминают в ГУ МВД России по Иркутской области.