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НовостиОбщество17 июня 2026 23:39

Полицейские спасли жителя Иркутска от продажи авто за бесценок

Мошенники убедили мужчину срочно продать машину, чтобы «спасти» её от аферистов
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Полицейские спасли жителя Иркутска от продажи авто за бесценок

Полицейские спасли жителя Иркутска от продажи авто за бесценок

Фото: Мария Ворнакова.

В Иркутске сотрудники уголовного розыска предотвратили сделку, которая могла оставить местного жителя без автомобиля.

Всё началось со звонка от лжесотрудника пенсионного фонда, который выманил у мужчины код из смс.

Затем другие аферисты убедили его, что машину вот-вот изымут, и единственный способ спасти имущество срочно продать её по сильно заниженной цене.

Оперативники вовремя вмешались и объяснили мужчине, что он общается с мошенниками.

- Если неизвестные просят назвать код из смс или уговаривают срочно продать имущество прекращайте разговор и обращайтесь в полицию, - напоминают в ГУ МВД России по Иркутской области.