В Иркутской области осудили мужчину за контрабанду леса на 11 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. В 2019–2020 годах он, будучи руководителем коммерческой организации, незаконно вывез за границу более 1,4 тысячи кубометров хвойной древесины.

Рыночная стоимость леса превышала 11 миллионов рублей. Чтобы скрыть нарушение, мужчина внёс в таможенные декларации недостоверные сведения о происхождении товара.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

- У осуждённого конфисковали имущество или денежные средства на сумму, равную стоимости вывезенного леса, — более 11 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.