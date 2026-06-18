В Иркутской области отец полгода прятал дочерей от матери в тайге Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Удинском районе судебные приставы помогли матери встретиться с дочерьми, которых отец прятал от неё полгода.

Мужчина после развода забрал девочек пяти и семи лет в таёжную деревню и препятствовал их общению с матерью. Она безуспешно пыталась увидеть детей, а затем обратилась в суд, который обязал отца передать их матери.

Исполнение решения затянулось из-за отсутствия навигации на Ангаре - с ноября по май добраться до деревни было невозможно. Как только лед растаял, приставы вместе с матерью, полицейским, психологом и сотрудниками опеки отправились к месту жительства отца.

- Эмоциональная связь с матерью не была утрачена. Восстановлены интересы как матери, так и несовершеннолетних, - сообщил начальник отделения Владимир Нестеренко.