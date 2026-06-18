Житель Забайкалья получил два года ограничения свободы за стрельбу из ружья

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В Александрово-Заводском районе Забайкальского края вынесли приговор местному жителю.
- В сентябре 2024 года мужчина нашёл ружьё ТОЗ-25 16-го калибра и решил оставить его себе. Оружие он больше года незаконно хранил у себя во дворе. В декабре 2025 года он выстрелил в односельчанина, причинив ему лёгкий вред здоровью, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.
В суде мужчина признал вину, раскаялся, частично возместил моральный вред и активно сотрудничал со следствием. Суд учёл также его состояние здоровья и наличие на иждивении троих несовершеннолетних внуков.
Ему назначили два года ограничения свободы и обязали выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.