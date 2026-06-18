Житель Забайкалья получил два года ограничения свободы за стрельбу из ружья Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В Александрово-Заводском районе Забайкальского края вынесли приговор местному жителю.

- В сентябре 2024 года мужчина нашёл ружьё ТОЗ-25 16-го калибра и решил оставить его себе. Оружие он больше года незаконно хранил у себя во дворе. В декабре 2025 года он выстрелил в односельчанина, причинив ему лёгкий вред здоровью, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

В суде мужчина признал вину, раскаялся, частично возместил моральный вред и активно сотрудничал со следствием. Суд учёл также его состояние здоровья и наличие на иждивении троих несовершеннолетних внуков.

Ему назначили два года ограничения свободы и обязали выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.