82 медика приедут в Иркутскую область по программам «Земский доктор и фельдшер»

82 медика придут в Иркутскую область по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2026 году в Иркутской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют трудоустроить 82 медицинских работника: 51 врача и 31 специалиста среднего звена. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Модестов.

По его словам, набор в Иркутский медуниверситет и средние учебные заведения растёт, но главная проблема - дисбаланс притока и оттока кадров. Чтобы удержать специалистов, в регионе развивают наставничество: опытные врачи помогают молодым адаптироваться, сейчас готовят выплаты за эту работу.

Действуют и другие меры поддержки: подъёмные до двух миллионов рублей по земским программам, жилищные субсидии и выплаты для дефицитных специальностей.

С 2012 года в сельскую местность привлекли 1249 медиков. С 2023 года в регионе также запустили целевое обучение для среднего медперсонала с оплатой учёбы. Проект охватывает Усть-Илимск, Киренск, Усть-Кут, Тайшет, Слюдянку, Бодайбо и несколько сельских районов.

- Ключевой проблемой остаётся дисбаланс притока и оттока медицинских кадров. Главная задача региона - обеспечить механизм удержания специалистов в профессии, - сказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.