В Иркутске задержали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 3,7 млн Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские задержали двух курьеров, которые забрали у пенсионерки 3,7 миллиона рублей. Мошенники убедили женщину назвать код из смс, после чего сообщили, что её данные попали к преступникам, а она стала фигуранткой расследования о финансировании противоправной деятельности.

- Следуя инструкциям, пенсионерка купила второй телефон, куда аферисты установили удалённый доступ. Затем она передала 2,5 миллиона неизвестной женщине и ещё 1,2 миллиона - мужчине. Когда один из курьеров понял, что на связи сотрудники полиции, он выдал сообщника, задержанного в Томской области. Девушку-курьера задержали в Подмосковье, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции напоминают: мошенники часто обещают молодым людям лёгкий заработок за доставку денег, но после задержания исполнители остаются одни и отвечают по закону.