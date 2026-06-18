В Заксобрании Иркутской области обсудили безопасность детей на дорогах

Депутаты вместе с жителями лично проверяют в своих округах состояние пешеходных переходов. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Совещание, посвященное посвященное реализации федерального проекта «Дом – школа – дом», прошло в Законодательном Собрании Иркутской области. Главная задача - сделать для детей безопасной дорогу в детский сад, школу и другие образовательные организации. Поводом для разговора стала и тревожная статистика: число ДТП с участием несовершеннолетних растет во время летних каникул. Не так давно жители поселка Молодежный обратились по поводу происшествия, случившегося на пешеходном переходе - подросток на квадроцикле сбил девочку.

Председатель областного парламента Александр Ведерников парламента подчеркнул: депутаты вместе с жителями лично проверяют в своих округах состояние пешеходных переходов, наличие знаков, светофоров, освещения и других необходимых объектов дорожной инфраструктуры.

О том, как сделать дороги более безопасными для подрастающего поколения, говорили представители муниципалитетов. Например, заместитель мэра Иркутска – председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин предложил установить видеокамеры на пешеходных переходах у школ и детсадов. Председатель думы Черемховского района Любовь Козлова сообщила, что в селе Узкий Луг остро стоит вопрос с безопасным доступом детей к столовой, расположенной в отдельном от школы здании - на пути у ребят нет “зебры”, искусственных неровностей, которые бы заставляли водителей снижать скорость.

О состоянии пешеходных переходов рассказал врио начальника отдела дорожного надзора Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Распопов. Из 1417, расположенных в районе образовательных учреждений, 725 не соответствуют нормативным требованиям. В этом году на пешеходных переходах произошло 65 ДТП, в которых пострадали 68 человек, в том числе 12 детей. Возле образовательных организаций произошло четыре ДТП, в которых пострадали два ребенка.

По данным Дарьи Селех, осуществляющей полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства, из областного бюджета муниципалитетам выделяются субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения. В том числе и на модернизацию пешеходных переходов. В прошлом году на эти цели было направлено 27,2 млн рублей, в этом - почти 40 млн рублей.

Однако, как единогласно подчеркнули участники совещания, одних дорожных знаков, светофоров и ограждений недостаточно. Безопасность детей – это не только инфраструктура, но и культура поведения на дороге, которую зачастую нарушают сами взрослые. В частности, председатель профильного комитета ЗС Виктор Побойкин напомнил о нередких случаях, когда взрослые разрешают детям садиться за руль, что нередко приводит к трагедиям. Депутат считает, что несмотря на всю проводимую работу, нерешенных задач по-прежнему много.

Все озвученные предложения будут обобщены и включены в итоговые рекомендации.

- Очевидно, что одними лишь бюджетными вливаниями на обустройство пешеходных зон проблему не исчерпать, - резюмировал Александр Ведерников. - Крайне важна просветительская и воспитательная работа, которую следует проводить как в семьях, так и в учебных заведениях. Тем не менее мы видим, что более половины переходов нуждаются в приведении к нормативным требованиям, и мы, безусловно, продолжим эту работу. Забота о жизни и здоровье детей – наша первостепенная обязанность.