Дети Иркутска нарисовали Героя России Сергея Степанова

Будущие художники трудились в течение двух часов, а в это время Сергей Степанов рассказывал им о своем жизненном пути. Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ Марии Васильковой.

В Иркутской областной детской школе искусств состоялось дополнительное мероприятие Всероссийской акции «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди. Воспитанники школы и студенты Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л.Копылова создавали портреты участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации, победителя предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Степанова.

Будущие художники трудились в течение двух часов, а в это время Сергей Степанов рассказывал им о своем жизненном пути, военной службе, боевых товарищах.

Команда проекта #КиберЛюди и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняют свою задачу в тылу - сохраняют память о героях нашего времени через культуру и искусство, исполняя поручение Президента Российской Федерации.

- То, что портрет нашего земляка - Героя России - рисовали именно в стенах родной Иркутской школы искусств, для меня особенно значимо, - отметила депутат Государственной Думы, куратор и соавтор проекта #КиберЛюди, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мария Василькова. - Это место, где воспитывается душа. И именно здесь, через кисть и холст, молодые иркутяне соприкоснулись с настоящим подвигом. Сергей Владимирович - человек, которым гордится вся наша область, его история станет частью нашей общей памяти». Иркутская область традиционно является одним из наиболее активных регионов участников проекта. Иркутская команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» при поддержке школ, колледжей и учреждений культуры с первых дней реализует акцию «Портрет Героя» на своей территории. Сегодня вокруг проекта формируется настоящее сообщество неравнодушных людей, для которых сохранение исторической памяти - личная ответственность.

- Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно исполняет поручение Президента по воспитанию осознанного патриотизма у молодёжи. Проект #КиберЛюди - один из инструментов этой работы. Мы убеждены: увековечить память героев можно не только через монументы и учебники, но и через живое искусство - через портрет, написанный рукой школьника, который смотрел в глаза настоящему Герою России, подчеркнула Мария Василькова.

Всероссийская акция «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди объединяет участников специальной военной операции, ветеранов, детей, молодёжь, профессиональных художников, студентов и педагогов со всей страны. За время реализации проекта состоялись сотни мероприятий во всех регионах страны, а участниками акции стали десятки тысяч школьников и молодых людей.

- Важно, что небольшая команда любящих свою Родину людей способна превратить региональный проект во Всероссийскую акцию, которая становится устойчивым элементом патриотического воспитания в нашей стране. Проект формирует у подрастающего поколения понимание, доверие и ответственность за свою страну, осознанный и деятельный патриотизм, выполняет образовательную функцию и закладывает надёжный фундамент исторической памяти для будущих поколений через универсальный язык - культуру и искусство, - отметила Мария Василькова.

Созданные студентами художественные работы будут рассмотрены для включения в книгу-альбом «Портрет Героя. Память потомкам» - издание, которое объединит истории участников специальной военной операции, Героев России и ветеранов из всех регионов страны.

- Каждый новый портрет - это не просто художественная работа. Это благодарность, уважение и память. Он и тысячи таких же, как он, - на передовой. Наш долг здесь, в тылу, - сделать так, чтобы их имена знала и помнила вся страна. Именно поэтому мы продолжаем проводить встречи, которые остаются в памяти на всю жизнь», - отметила Мария Василькова.

- Для меня важно, что мы проводим эту встречу в школе, в которой прошла часть моего детства и юности. Я иркутянка и, хотя работа на федеральном уровне заставляет меня находиться часто в Москве, каждый раз, приезжая в родной Иркутск, я возвращаюсь домой, к своим близким, друзьям и знакомым, - резюмировала Мария Василькова.

Проект #КиберЛюди продолжает создавать пространство для открытого диалога между героями нашего времени и молодёжью, сохраняя живую память о людях, которые своим служением и личным примером формируют историю современной России.