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НовостиОбщество19 июня 2026 7:32

Житель Иркутской области выплатил 1,5 млн алиментов после контракта с Минобороны

Мужчина задолжал двум сыновьям 16 и 17 лет
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Иркутской области выплатил 1,5 млн алиментов после контракта с Минобороны

Житель Иркутской области выплатил 1,5 млн алиментов после контракта с Минобороны

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Баяндаевского района заключил контракт с Министерством обороны и полностью погасил алиментный долг в 1,5 миллиона рублей.

Мужчина задолжал двум сыновьям 16 и 17 лет, скрывался от судебных приставов и находился в розыске. Его местонахождение помогла установить бывшая супруга.

За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности. Узнав о социальных гарантиях для участников СВО, мужчина заключил контракт и выплатил всю сумму.

Сейчас с его довольствия будут удерживать текущие алименты на младшего сына.

- Должник заключил контракт с Минобороны РФ и полностью оплатил задолженность по алиментам. Денежные средства перечислены взыскателю, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.