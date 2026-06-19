Житель Иркутской области выплатил 1,5 млн алиментов после контракта с Минобороны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Баяндаевского района заключил контракт с Министерством обороны и полностью погасил алиментный долг в 1,5 миллиона рублей.

Мужчина задолжал двум сыновьям 16 и 17 лет, скрывался от судебных приставов и находился в розыске. Его местонахождение помогла установить бывшая супруга.

За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности. Узнав о социальных гарантиях для участников СВО, мужчина заключил контракт и выплатил всю сумму.

Сейчас с его довольствия будут удерживать текущие алименты на младшего сына.

- Должник заключил контракт с Минобороны РФ и полностью оплатил задолженность по алиментам. Денежные средства перечислены взыскателю, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.