В Иркутске прошёл рейд по замеру токсичности выхлопов автомобилей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

На улице Олега Кошевого в Иркутске прошёл рейд по контролю за выбросами газов от автомобилей.

Специалисты администрации и сотрудники ГИБДД с помощью газоанализаторов и дымомеров проверили 25 машин на бензине и дизеле.

У пяти из них зафиксировали технические неисправности. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Рейды проводят ежегодно с мая по октябрь.

- В целом показатели по городу улучшились: уровень загрязнения воздуха выхлопными газами снижается, - отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.