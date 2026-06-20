В Иркутске с 22 по 29 июня сузят проезд по Партизанской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В областной столице автомобилистам придется на несколько дней изменить привычный маршрут. Из-за ремонта подземных коммуникаций одну из центральных улиц частично перекроют.
С 9:00 22 июня до 17:00 29 июня будет ограничено движение транспорта на улице Партизанской напротив дома №101. Проезд сузят на одну полосу.
«Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коммунальных сетях», - сообщили в администрации города.
Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать возможные заторы и быть внимательными в зоне ремонта.