В Иркутске с 22 по 29 июня сузят проезд по Партизанской

В Иркутске на несколько дней сузят проезд по Партизанской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В областной столице автомобилистам придется на несколько дней изменить привычный маршрут. Из-за ремонта подземных коммуникаций одну из центральных улиц частично перекроют.

С 9:00 22 июня до 17:00 29 июня будет ограничено движение транспорта на улице Партизанской напротив дома №101. Проезд сузят на одну полосу.

«Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коммунальных сетях», - сообщили в администрации города.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать возможные заторы и быть внимательными в зоне ремонта.