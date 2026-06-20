В Забайкалье дорогу Баляга – Ямаровка закрыли из-за сильного снегопада Фото: минтранс Забайкалья

В Забайкалье внезапно наступила зима посреди лета. Обильные осадки и поваленные деревья перекрыли движение на участке трассы Баляга – Ямаровка. Специалисты уже работают, но водителей просят не рисковать.

На региональной дороге началась ликвидация последствий сильного снегопада. Участок с 94-го по 104-й километр закрыт для проезда до 12:00. Там идет очистка полотна от мокрого снега и валежника. Дорога соединяет село Малоархангельск Красночикойского округа и Малету Петровск-Забайкальского округа.

На место направлена спецтехника: автогрейдер, самосвал, погрузчик и пять дорожных рабочих. Также технику перебросили на участок со 180-го по 234-й километр - там расчисткой занимаются 3 рабочих и грузовик. Проезд там затруднен, но не перекрыт.

«Минтранс региона призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий», - сообщили в министерстве транспорта Забайкальского края.

В случае сложной ситуации можно круглосуточно звонить в Центр сбора информации ГКУ «Забавтодор» по телефону 8 (3022) 21-20-68.