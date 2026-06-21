Национальная борьба, стрельба из лука, конные скачки: опубликована полная программа фестиваля «Гэсэриада 2026»

Фестиваль «Гэсэриада‑2026» пройдёт 30–31 июля в селе Оса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Хотите прикоснуться к великому бурятскому эпосу и почувствовать энергию сибирской земли? Гостей и жителей Приангарья приглашают на фестиваль «Гэсэриада 2026» — яркое событие, где оживают древние сказания, а традиции встречаются с современными творческими форматами!

Программа фестиваля насыщена яркими событиями, среди которых будут и нововведения. Приём заявок уже открыт — успейте стать частью масштабного праздника! Фестиваль пройдёт 30–31 июля 2026 года в ФОК «Баатар» им. Г. Н. Богданова в селе Оса Иркутской области.

Полная программа «Гэсэриады 2026»

Опубликована полная программа фестиваля «Гэсэриада 2026».

Впервые — конкурс стрит арта

Впервые на фестивале пройдёт конкурс стрит арта, где древний эпос встретится с современным искусством. Результатом станет масштабная работа, которую создадут финалисты на открытой площадке в Осе. К победе участники придут по трём путям темам: «Гэсэр: Небесный воин», «Наследие предков», «Оса — энергия места». Это уникальная возможность увидеть, как героические образы прошлого получают новое прочтение в городской эстетике.

Конкурс Гэсэров

Для тех, в ком живёт дух воина, — конкурс Гэсэров, в котором утверждены и регламентированы традиционные дисциплины. Участникам предстоит серьёзное испытание: бурятская национальная борьба (бухэ барилдаан), стрельба из лука (хомуудай мурысоон) на 45 метров, конные скачки (мори урилдаан) на 4000 метров и визитная карточка — рассказ о себе на бурятском языке. Это не просто состязание, а дань уважения традиционным ценностям и мужской доблести.

Фестиваль конкурс ёхоров «Под синим небом»

Ёхор — это больше, чем танец, это сакральный ритуал, объединяющий людей. В фестивале конкурсе примут участие творческие коллективы численностью от 16 человек. Они продемонстрируют не только уровень танцевального мастерства, но и сценическую культуру, и художественный уровень оформления номеров. Выступления раскроют глубину и красоту бурятских традиций — это будет по-настоящему красиво.

Фестиваль гэсэршинов и исполнителей одической поэзии

Почувствуйте силу древнего сказания в живом исполнении! Гэсэршины — хранители устной традиции — подарят зрителям национальный колорит, глубокую философию и звучание героического эпоса. Древний эпос обретёт голос, а одическая поэзия прозвучит как гимн родной земле.

Конкурс «Сэсэн үгэ андалдаан»

Проверьте свою эрудицию в настоящей интеллектуальной дуэли, где главным оружием станут мудрость и смекалка. Участников ждёт тотальная проверка знаний бурятских пословиц и поговорок — нужно не только вспомнить народные изречения, но и перевести их на русский язык, раскрыв глубинный смысл. Это состязание для тех, кто ценит мудрость предков и богатство языка.

Выставка ярмарка декоративно прикладного искусства

На ярмарке вы найдёте уникальные изделия ручной работы: от традиционных украшений до предметов быта, выполненных в национальных техниках. Здесь можно не только приобрести памятные вещи, но и поучаствовать в мастер классах от опытных мастеров — попробовать силы в народных ремёслах и увезти с фестиваля сувенир, сделанный своими руками.

Международная научно практическая конференция

Научной составляющей фестиваля станет международная научно практическая конференция «Бурятский героический эпос „Гэсэр“ в контексте эпического наследия тюрко монгольских народов». На площадке в Осе исследователи, культурологи и энтузиасты народного творчества проанализируют и обсудят вопросы сохранения культурного наследия. Это важная площадка для обмена знаниями и осмысления роли эпоса в современном мире.

Музыкальное торжество: приглашённые звёзды

Завершат фестивальные дни яркие выступления приглашённых звёзд. Подробности о составе участников организаторы раскроют чуть позже — но обещают, что будет незабываемо!

Почему стоит посетить «Гэсэриаду 2026»?

«Гэсэриада 2026» — это не просто фестиваль, а масштабный культурный проект, который объединяет поколения и сохраняет бесценное наследие бурятского народа. Здесь вы сможете: увидеть, как оживают герои древних сказаний; проникнуться атмосферой народных традиций; открыть для себя современное прочтение культурного кода; научиться чему-то новому на мастер классах; насладиться зрелищными выступлениями и спортивными состязаниями.